De nieuwe Tweede Kamer: 500.000 Drenten worden vertegenwoordigd door één Kamerlid

Rutte: Eerst formeren met JA21, dan Christen­Unie, dan pas met links

23 maart VVD-leider Mark Rutte wil eerst proberen een coalitie te vormen met JA21 of de ChristenUnie. Pas daarna is hij bereid met een linkse partij te onderhandelen. Dat blijkt uit de brief die Rutte aan de verkenners heeft gestuurd.