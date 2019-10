De mens (of hond) achter de politicus vind je op Instagram

Grote consternatie thuis bij CDA-minister @wopke_hoekstra: het buurmeisje dat afgelopen juni op de konijnen zou passen was vergeten het hok op slot te doen. De konijnen gingen de hort op en wat er toen gebeurde is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het resultaat wel: 'Vier babykonijnen gratis op te halen bij de familie Hoekstra', aldus de vader van vier kinderen op zijn Instagramaccount.



Dat soort berichten vindt @hugodejonge nou leuk, getuige de like die de CDA-vicepremier uitdeelde aan zijn collega - en rivaal om het partijleiderschap. Ook De Jonge is zeer actief op Instagram, net als al die andere politici die branden van ambitie in de aanloop naar de verkiezingen van 2021.