De lat ligt hoog voor de opvolger van Ploumen

Senatoren Hiddema en Frentrop weg bij FvD om niet bijwonen speech Zelenski

De Eerste Kamerleden Theo Hiddema en Paul Frentrop stappen uit Forum voor Democratie. Directe aanleiding is het besluit van de partij om de speech van de Oekrainse president Zelenski niet bij te wonen. ,,Dit was de druppel", zegt Hiddema in een reactie.

30 maart