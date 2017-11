De kunst van het filibusteren

Nog 35 uur LIVE: Kamer maakt zich op voor marathondebat over wet-Hillen

19:00 De Kamer debatteert vanavond over de afschaffing van de wet-Hillen, waarin een belastingvoordeel is geregeld voor mensen met een (bijna) afgeloste hypotheek. Het belooft een marathondebat te worden, want de oppositiepartijen 50Plus en PVV hebben samen maar liefst 35 uur spreektijd aangevraagd om tijd te rekken. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons blog.