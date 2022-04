De Jonge wil toch meedoen aan Kamerdebat Sywert-deal: ‘Ik wil dit zelf kunnen toelichten’

Volt gaat in hoger beroep tegen uitspraak rechter in kort geding

Het bestuur van Volt gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding, dat het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan tegen de partij had aangespannen. De rechter oordeelde dat de Volt-Kamerfractie Gündoğan terug moest laten keren, nadat zij uit de fractie was gezet vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

30 maart