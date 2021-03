De Jonge: Vaccin AstraZeneca is veilig, prikken gaat door

,,De Europese waakhond en onze eigen medicijnenautoriteit hebben gekeken naar het vaccin en geen aanleiding gezien om te stellen dat het onveilig zou zijn. Het verband met trombosegevallen is hoogst onwaarschijnlijk.”



Volgens de minister is het ‘logisch’ dat er soms zorgen zijn over aandoeningen die bij mensen ontstaan na het prikken, zeker omdat momenteel vooral nog kwetsbare mensen worden ingeënt.



,,Het gaat hier om dingen die optreden na vaccinatie, niet door vaccinatie. Keer op keer zullen we vinger aan de pols houden en onze experts laten kijken naar signalen. Maar er is geen reden tot bezorgdheid nu en we kunnen gewoon doorgaan met prikken.”



De Jonge ziet ook dat enkele landen, waaronder Denemarken, op de pauzeknop hebben geduwd. ,,Maar ik wil benadrukken: AstraZeneca is gewoon een hartstikke goed vaccin, ook voor ouderen is het effectief. Het middel voorkomt ernstige ziekte en ziekenhuisopname.”



In Nederland is het niet mogelijk om een ander vaccin te vragen aan de arts, maar dat hoeft volgens de bewindsman ook niet. ,,Het is niet nodig dat mensen zich zorgen maken over AstraZeneca.”