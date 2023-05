De Jonge komt met uitzondering: geen verbod op cv-ketel in appartement

Meerdere oppositie­par­tij­en steunen uitgaven voor stikstof­mil­jar­den ‘in deze vorm’ niet

In de Tweede Kamer is twijfel of de ruim 24 miljard euro, bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen, wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is. Linkse partijen vinden dat in de wet voor het stikstoffonds niet duidelijk genoeg is wat er wel en niet van gefinancierd mag worden. Bij meerdere partijen leven bredere zorgen, bijvoorbeeld als het gaat om controle op de uitgaven. Oppositiepartijen die nodig zijn voor steun in de Eerste Kamer, steunen de wet ‘in deze vorm’ niet.