De Jonge: Inenten kinderen vanaf 12 is ‘onmisbaar’ bij coronabestrijding in najaar

VIDEOHet is ‘heel erg belangrijk’ om ook kinderen van 12 tot 18 jaar in te enten tegen het coronavirus. Dat vormt zelfs ‘een onmisbare bijdrage’ om het coronavirus te bedwingen in het najaar.

Dat zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) op vragen van deze nieuwssite. ,,Het helpt als je 12- tot 18-jarigen vaccineert. Het kan, het is veilig. Het Outbreak Management Team zegt dat ook.”

Toch wil De Jonge niet vooruitlopen op een definitief kabinetsbesluit, hij wil eerst advies hierover van de Gezondheidsraad afwachten, dat komt binnenkort. ,,Vanuit epidemiologisch oogpunt zeg ik: sowieso doen. Want het scheelt zo'n 15 procent in de R-waarde van het virus, en dat is een onmisbare bijdrage bij het beheersen van de epidemie in het najaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt zeg ik ook: absoluut doen. Zoveel jongeren hebben al onderwijs gemist.”

Medisch-ethisch

Maar De Jonge wil ook nog alle ‘medisch-ethische’ aspecten meewegen. ,,Ouders zullen ook willen weten: kan het zonder bijwerkingen? Het blijft vrijwillig uiteraard. Maar we willen ouders goed overtuigen, en dan wil ik dus gedegen kunnen zeggen hoe het zit. Overigens: voor de mensen die denken ‘kan dat nou niet sneller?’, voorlopig zijn we nog druk met vaccineren van 18-plussers, we zijn dus ook nog niet zover.”

Diverse landen hebben al definitief besloten tot het prikken van kinderen: onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, de VS en Canada zijn al bezig of hebben een startdatum. RIVM-directeur Jaap van Dissel benadrukte onlangs al dat het flink scheelt in het najaar: ,,Het is aan de politiek, de modelleurs hebben het wel alvast doorgerekend. En dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden. Er zijn landen - neem Frankrijk - waar het al gebeurt, dus daar hoop je ook het nodige van te leren.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). © ANP

Kijk hier de video's over het coronavirus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.