De Jonge én Rutte zwaar onder vuur om zwabberend vaccinatiebeleid

Hoewel De Jonge gisteren al door het stof ging, hoeft hij vandaag niet te rekenen op genade in de Tweede Kamer. Oppositie- én coalitiepartijen zijn boos over de late start van de vaccinatiecampagne in Nederland. ,,We verliezen kostbare weken doordat we dit in eerste instantie niet goed hebben opgepakt’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver.