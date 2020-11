De Hond: Forum kan bij verkiezingen nog maar 3 tot 4 zetels halen

De Hond: ,,Met Baudet of met Eerdmans of Nanninga, dat maakt eigenlijk weinig uit. En als Eerdmans en Nanninga een nieuwe partij zouden oprichten, dan zal die partij ook geen hogere score halen dan 2 à 3 en die gaan ten dele ook nog af van Forum voor Democratie.”



Afgelopen vrijdag peilde De Hond Forum al op 3 zetels, na een week vol interne strubbelingen die leidden tot een implosie van de partij. Ter vergelijking: anderhalf jaar geleden stond Forum in de peiling van De Hond nog op 28 zetels en een week geleden op 8 zetels.



De partij die het meest profiteert van de sterke neergang van Forum voor Democratie is de PVV. De partij van Geert Wilders staat nu op 28 zetels, 4 meer dan een week eerder. Andere profiterende partijen (maar dan in veel mindere mate) zijn: VVD, CDA, SP, SGP en Code Oranje.