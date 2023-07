De ene na de andere SP’er stopt: ‘Grote hoeveelheid werk en het geringe resultaat, dat put mensen uit’

Ook Kamerlid Liane den Haan niet herkies­baar: ‘Huidige politiek is lelijk’

Zelfstandig Kamerlid Liane den Haan stapt uit de politiek. ‘De huidige politiek is lelijk’, twittert ze. Ze schrijft dat opportunisme en populisme aan de orde van de dag zijn, en dat het te weinig over de inhoud gaat. Ook geeft ze aan last te hebben van (vrouwen)haat.