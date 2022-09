Dat Kaag ‘signaal’ zou afgeven bij een aanval op haar, had ze zich eerder al voorgenomen

Met video's Harde kritiek op Kamervoor­zit­ter Bergkamp: ‘Veel strakker handhaven’

De kritiek op Kamervoorzitter Vera Bergkamp is stevig, de dag nadat het kabinet collectief opstapte na de aantijgingen van Thierry Baudet jegens minister Kaag. Verschillende bewindslieden vinden dat met Bergkamp over omgangsvormen in de Tweede Kamer moet worden gepraat.

16:32