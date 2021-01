Dansleraar Willem Engel wil Nederland verlossen van dictatuur: '35 zetels is haalbaar’

Terwijl de complete nationale pers zich stort op de historische eerste coronaprik in Veghel presenteert de nieuwe politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) vanochtend haar kieslijst en plannen in een zaal van het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Bekendste gezicht in de top 5 is dansleraar Willem Engel, Viruswaarheid-voorman, en bekend anti-lockdown-activist. Als Engel begint aan zijn toespraak (onder meer over vaccins als ‘gentherapie’, over ‘liefde’, maar ook over de verzwegen verkiezingsfraude in de VS) zegt hij: ,,Ik ben blij dat er zoveel pers aanwezig is.”