D66 wil van ‘complexe’ schuldhulpverlening af; streven is binnen drie jaar schuldenvrij

CDA bepleit verbod op mobieltje in klas basis- en middelbare school

Mobiele telefoons moeten worden verboden in klaslokalen van basis- en middelbare scholen, vindt het CDA. Veel scholen hebben al regels om het gebruik van mobieltjes in de klas tegen te gaan, maar dat is nu een lappendeken dat leidt tot onduidelijkheid en discussies. Daarom is het beter om landelijk een wettelijke norm te stellen en het daarna aan scholen zelf over te laten hoe ze dit verbod in de praktijk invullen, meldt een CDA-woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws.

23 november