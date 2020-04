D66 wil bij staatssteun KLM af van overbodige zonbestemmingen

Het kabinet maakte eind vorige week bekend dat het tussen 2 en 4 miljard euro wil steken in de luchtvaartmaatschappij die door de coronacrisis in grote problemen is gekomen. Over de voorwaarden wordt nog gesproken. Maar in elk geval mag het bedrijf geen bonussen, winsten of dividend uitkeren. Ook wordt gedacht aan het terugdringen van nachtvluchten en de CO2-uitstoot.