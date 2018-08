D66 wil al wandelend het ongelijk van minister Blok bewijzen

D66, dat samen met Bloks VVD in de coalitie zit, koos Den Haag uit, omdat dit de 'stad van vrede en recht' is. Volgens D66 Diversiteit, dat de wandeling organiseert, laten 180 nationaliteiten in de hofstad elke dag zien dat ze in harmonie samenleven. De tocht gaat vanaf 13.00 uur van het Vredespaleis naar het Surinamefestival in het Transvaalkwartier en duurt een uur.



D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld loopt ook mee. ,,Het wordt tijd dat we de verdeeldheid stoppen en opstaan voor verbinding”, zegt ze.



Haar partij wil 'laten zien dat die zogenaamd onoverbrugbare verschillen helemaal niet bestaan'. ,,Niet dat we de uitdagingen in de maatschappij miskennen, maar we zijn ervan overtuigd dat deze gezamenlijk aangepakt kunnen worden.’’