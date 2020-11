D66 wil af van bedenktermijn bij abortus

De democraten vinden zo’n wettelijke bedenktermijn ‘onnodig en betuttelend’. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen volgens D66 heel goed zelf bepalen hoe lang ze er over moeten nadenken of ze een abortus willen.

Kamerlid Pia Dijkstra: ,,Een abortus is een keuze die vrouwen niet lichtzinnig maken. Waarom zou de wet dan voor hen bepalen hoe lang ze daarover moeten nadenken? Bovendien zijn artsen heel goed in staat om het gesprek hierover met vrouwen aan te gaan en eventueel een bedenktermijn met ze af te spreken.”

Coalitie

Op dit moment zit D66 in een coalitie met het CDA en de ChristenUnie. Tijdens de formatie is afgesproken om aan de abortuswet niets te veranderen. Dijkstra: ,,Op dit moment kunnen we de wetswijziging dus nog niet indienen. Maar deze regeringstermijn loopt ook een keer af. Zodra het kan, dienen wij de wetswijziging in.”

Deze week dragen christelijke organisaties en partijen hun anti-abortusstandpunt uit tijdens de Week van het Leven. Die eindigt zaterdag in de nationale Mars voor het Leven in Den Haag. Er staat ook een tegendemonstratie gepland van De Bovengrondse en het Humanistisch Verbond.



Woordvoerster Eva de Goeij: ,,We vinden het belangrijk dat de andere kant om te mogen kiezen ook wordt belicht. Daarom zullen we termen als ‘liefde’, ‘opluchting’, ‘begrip’ en ‘vertrouwen’ op onze buik schrijven. Onze campagne heet ‘Abortus redt levens’. Ik hoop dat we daar zaterdag bij stil kunnen staan naast elkaar.”