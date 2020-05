D66-vrouwen willen vrouw als lijsttrekker

De Democraten roepen daartoe op in een opiniestuk in het AD. Tot nu toe heeft niemand zich uitgesproken over de kandidaatstelling die 2 juni wordt geopend.



Elise van Zeeland, voorzitter van het Els Borst Vrouwennetwerk: ,,We zijn de derde partij van het land, we kunnen groeien en dan kan zo’n vrouwelijke lijsttrekker zelfs de eerste vrouwelijke minister-president worden. We hebben allemaal het gevoel dat dit het moment is.’’



Ze wijst erop dat alle andere middenpartijen al hebben uitgemaakt dat er een mannelijke lijsttrekker komt. ,,Bij D66 is er nog iets te kiezen. Anders hebben we straks in de campagne tv-debatten met alleen maar mannen bij de grote partijen.’’