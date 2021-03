D66 voert druk op met wet over staatswiet

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp zet daarom haar initiatiefwet door om, parallel aan de proef, het wietbeleid in ons land om te gooien.

Eerder werd juist onder druk van de partij een wietproef gestart, maar die gaat Bergkamp te langzaam. Het kabinet stemde in om in tien gemeenten cannabis in een zogeheten gesloten coffeeshopketen onder toezicht van de staat te laten kweken en verkopen. Die proef met legaal geteelde wiet zal later dit jaar starten, maar nu Bergkamp die proef voorbij wil streven, ontworstelt D66 zich nu aan dat kabinetsbeleid.

Geduld

Bergkamp zal vandaag via een initiatiefwetsvoorstel tot legalisering van softdrugs de druk verhogen. Ze verwijst naar de burgemeesters die het graag willen en enquêtes die tonen dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor legalisering is. ,,Sinds het regeerakkoord in 2017 tot nu zit er nog geen zaadje in de grond’’, zegt Bergkamp die naar eigen zeggen haar geduld lang heeft bewaard. En de evaluatie van het experiment zal er niet zijn voor februari 2025.

,,Als ik daarop moet wachten, zijn we acht jaar verder. Daarom gaan we nu ook de behandeling van de wet in de Eerste Kamer opstarten. Op basis van de verkiezingsprogramma’s is er nu ook een meerderheid voor legalisering in de Tweede Kamer. Ik zie een win-win-situatie.’’

Haar wet ging al met hakken over de sloot door de Tweede Kamer en wacht nu in de Eerste Kamer. Toch is er nog allerminst een zekere meerderheid daar. PvdA, GroenLinks, SP, 50plus, Partij voor de Dieren zijn welwillend, maar JA21 heeft de doorbraak in handen. Annabel Nanninga van die partij laat weten ‘zeker nog niet te gaan tekenen bij het kruisje’. ,,Maar ik denk wel dat we de discussie kunnen gaan voeren. We willen ons er eerst in verdiepen.” JA21 en FvD hebben eerder in de Kieskompas aangegeven voor legalisering van de wietteelt te zijn. Nanninga noemt het wietexperiment ,,een goede tussenstap.’’

