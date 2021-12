D66 vernieuwt ministersploeg: Van Engelshoven keert niet terug, Ollongren onzeker

Ollongren, die nu nog vicepremier is, zou volgens ingewijden zeker niet meer zo'n zware post willen. Haar naam zou op sommige lijstjes nog wel opduiken, op andere niet. Komend weekend worden over de verdeling van kabinetsposten de belangrijkste knopen doorgehakt.

De minister van Binnenlandse Zaken was deze kabinetsperiode maandenlang uitgeschakeld nadat ze na een operatie aan een schildklieraandoening bleek te lijden. In een interview met de Hypofyse Stichting zei ze dat dit tot reflectie had geleid. ,,Ik denk dat iedereen met een aandoening tot de conclusie komt dat je gezondheid heel belangrijk is en dat je moet nadenken of wat je doet daar wel bevorderlijk voor is. Ik weet zeker dat een ministerschap dat niet is.” Wel zei ze nog geen definitieve beslissing te hebben genomen.