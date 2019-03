D66-senator stapt over naar Partij voor de Dieren

Buma ziet Wopke Hoekstra als premier

3 maart CDA-leider Sybrand Buma ziet zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra als minister-president. Hij zei dat in WNL op Zondag. Op de vraag of hij Hoekstra in potentie als premier zag, zei Buma: ,,Laat dat in potentie maar weg. Hij doet heel goed werk voor Nederland.’’