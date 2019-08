D66-minister Sigrid Kaag: Nederland moet een vrouwelijke premier krijgen

Nederland en andere EU-landen willen Brazilië onder druk zetten vanwege Amazone-dra­ma

23 augustus Nederland is ‘absoluut’ bereid om, in EU-verband, de handelsbetrekkingen met Brazilië als drukmiddel in te zetten zodat de gigantische ontbossing in het Zuid-Amerikaanse land een halt wordt toegeroepen. Dat zei minister Kaag (Buitenlandse handel) vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Frankrijk en Ierland dreigen al met het opzeggen van een handelsverdrag, Duitsland en Noorwegen hebben steun bevroren.