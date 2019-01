D66: Meedoen aan proef haalt wiet uit schimmenrijk

OpinieHoe meer gemeenten dit jaar meedoen met het experiment voor legale wiet, hoe beter. Dat vindt Remy Maessen, D66-gemeenteraadslid in Venlo. Hij spreekt namens 35 andere D66-fracties in het hele land.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het wietexperiment. De fracties van D66 hebben de krachten gebundeld en doen een oproep aan iedereen die betrokken is bij het experiment: doe mee! We vragen onze burgemeesters, welke politieke kleur ze ook hebben, om zich in te schrijven voor het experiment.

2019 is het jaar dat wiettelers voorbereidingen treffen om het eerste gereguleerde jointje in de coffeeshop te krijgen. Ook worden gemeenten geselecteerd die meedoen. Na jaren gesteggel zetten we een stap vooruit om een einde te maken aan decennialang dubbelzinnig softdrugsbeleid: je mag wel wiet kopen, maar de coffeeshop mag het niet inkopen. Daardoor zijn we overgeleverd aan illegale teelt waaraan criminelen veel geld verdienen.

Achterdeuren

Eindelijk zetten we de stap van oogklep-repressie naar een realistischer softdrugbeleid. We gaan in een aantal gemeenten de achterdeuren van coffeeshops reguleren. Voor consumenten die nu niet weten wat ze roken. Voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. En voor coffee-shophouders die nu nog overgeleverd zijn aan de illegaliteit.



Als het aan D66 lag, waren we verder gegaan: alle teelt voor coffeeshops reguleren. Daar is onder Nederlanders een meerderheid voor, maar veel politici vinden dat nog te eng. Die angst kunnen we met het wietexperiment hopelijk wegnemen.



De discussie ging eerder over: de wietteelt reguleren, ja of nee. Dankzij het wietexperiment gaat de discussie er nu over hóe we de wietteelt kunnen reguleren.

Quote Nederland wordt hopelijk het eerste EU-land met een goed wietbeleid

Kritiek

Het experiment krijgt, nog voordat het is begonnen, kritiek. Er spelen veel belangen, er zijn veel vragen. Hoeveel wietsoorten zijn nodig? Hoe zorgen we ervoor dat mensen verantwoord hun jointje roken? Die vragen zijn dezelfde die beantwoord moeten worden als we gaan reguleren. Het wietexperiment biedt de kans om te leren.

We roepen bewindspersonen daarom op in gesprek te blijven met coffeeshophouders en gemeenten. Zij weten hoe de dagelijkse praktijk eruitziet.

Het experiment kan worden verlengd. Die mogelijkheid staat gelukkig in het wetsvoorstel van het kabinet. Coffeeshops en telers die meedoen, hoeven niet per definitie terug naar de illegaliteit van nu.

Of de proef een succes wordt, hangt af van de wil van iedereen die een rol speelt in dit experiment. Een succesvol experiment is het beste argument voor regulering van de wietteelt. Als we aantonen dat gereguleerde wietteelt mogelijk is, kunnen ze er in Den Haag niet omheen.

We roepen daarom alle burgemeesters op: doe mee met de wietproef. Voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. In Uruguay is wiet gelegaliseerd. Luxemburg heeft plannen. Wij willen in Nederland doorpakken. Niet in de schimmigheid blijven hangen, maar aan de slag. Zodat Nederland het eerste Europese land is met een verstandig wietbeleid.