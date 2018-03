D66-lijsttrekker Winterswijk krijgt 'stroom aan seksistische berichten' na filmpje

Referendum 'Als mensen 'voor' stemmen uit angst voor terreur, dan hebben wij het niet goed gedaan'

17 maart Dat u woensdag in het stemhokje 'voor' of 'tegen' de Wet op de inlichtingendiensten mag stemmen, komt doordat vijf studenten afgelopen zomer in opstand kwamen tegen de gevestigde politiek. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen.''