D66-leider Sigrid Kaag ziet ‘steeds venijniger’ vrouwenhaat: ‘Het neemt bijna middeleeuwse vormen aan’

Schiphol­baas Benschop door het stof in Kamer: ‘Te veel gelet op kosten, nu is het tijd voor kwaliteit’

Het is tijd voor een andere mentaliteit op Schiphol, vindt topman Dick Benschop. ,,Er is te lang gefocust op kosten en groei”, meldde Benschop in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit.”

31 mei