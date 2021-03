D66 krijgt er nog een Kamerzetel bij, ten koste van de VVD

De verschuiving komt doordat Amsterdam vandaag zijn definitieve uitslag heeft vastgesteld. D66 kreeg in de hoofdstad net geen 100.000 stemmen (22,7 procent), de VVD werd er tweede met ruim 55.000 stemmen (12,6 procent). Den Haag komt morgen als laatste gemeente met de uitslag. De VVD lijkt daar de grootste partij te worden, net voor D66. Morgen wordt ook bekend hoe Nederlanders in het buitenland hebben gestemd. In die groep krijgt zowel VVD als D66 vaak veel stemmen. Mogelijk verandert er morgen dus nog een en ander.