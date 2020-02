D66: arbeiders tijdelijk uit Afrika halen

Het is niet de bedoeling dat een arbeidsmigrant in Nederland blijft, onderstreept Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen. Dat is ook niet in het belang van zijn of haar vaderland, dat de kennis en kunde van terugkerende vakmensen goed kan gebruiken. Na uiterlijk vier jaar zouden arbeidsmigranten daarom terug moeten.



Om de terugkeer aantrekkelijker te maken, wil D66 het pensioen en andere rechten die migranten hebben opgebouwd na die vier jaar ineens uitkeren. Dat zou misschien in het land van herkomst kunnen, om hen nog meer aan te moedigen. Dat land van herkomst moet wel meewerken aan de terugkeer, anders zou Nederland minder arbeidsmigranten uit dat land moeten toelaten.