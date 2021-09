D66-achterban wil niet met het CDA

D66-kiezers willen niet dat hun partij met het CDA in een minderheidskabinet stapt. Ruim de helft (52 procent) van de achterban geeft de voorkeur aan een kabinet met alleen VVD en D66. Dat blijkt uit een onderzoek van Peil.nl.

Het sentiment onder de eigen achterban maakt het voor partijen niet makkelijker om snel een oplossing te vinden in de vastgelopen formatie. VVD-kiezers willen in meerderheid (61 procent) juist liever een minderheidskabinet van VVD, D66 én CDA. Die voorkeur hebben VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra ook uitgesproken. De combinatie van die drie partijen kan rekenen op 72 zetels in de Tweede Kamer. Zonder het CDA heeft een toekomstig kabinet slechts 58 zetels en wordt het lastiger om voorstellen door het parlement te loodsen.

Zowel uit dit onderzoek als uit een peiling van EenVandaag vorige week, blijkt dat de meeste kiezers de voorkeur geven aan een minderheidskabinet om snel uit de formatie-impasse te komen. De formatie duurt nu al bijna een half jaar. Alleen denken de achterbannen van de verschillende partijen er wel anders over hoe zo'n kabinet er dan uit moet komen te zien.

Geblokkeerd

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over hoe het nu verder moet met de vorming van een nieuw kabinet. Er is geen enkele meerderheidscoalitie te vormen die niet door minstens een van de betrokken partijen wordt geblokkeerd. De vorige informateur Mariëtte Hamer adviseert haar opvolger te kijken naar een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA in welke combinatie dan ook. Hamers opvolger wordt waarschijnlijk oud-minister Johan Remkes.

Het is zeer de vraag of een minderheidskabinet er wel snel zal komen. D66 heeft al aangegeven er weinig voor te voelen. Liever ziet die partij dat er wordt doorgezocht naar mogelijkheden om alsnog een kabinet te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarvoor zouden VVD en CDA hun verzet moeten opgeven voor samenwerking met PvdA en GroenLinks. Als er toch een minderheidskabinet komt, willen de D66-kiezers dat het CDA niet meedoet.

Nieuwe verkiezingen

Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat een meerderheid van de kiezers niets ziet in nieuwe verkiezingen. Die zouden de huidige problemen ook niet oplossen, blijkt uit de peilingen. De VVD staat op lichte winst, D66 op licht verlies en het CDA dreigt te halveren. De versplintering van de Tweede Kamer zou net zo groot blijven als nu, net als de weerzin tussen partijen om met de ander samen te werken.

Uit het onderzoek van Peil.nl blijkt dat de meeste kiezers willen dat de partij waarop zij gestemd hebben samenwerkt met een minderheidskabinet als dat met goede voorstellen komt. Alleen de achterban van de PVV, SP en het Forum voor Democratie heeft daar meer moeite mee.

