D-day voor donorwet, of toch niet?

De senaat stemt vandaag in principe over de omstreden donorwet van Kamerlid Pia Dijkstra, na eerder uitstel. Toch is helemaal niet zeker of het eindoordeel er nu al komt. En al helemaal niemand durft nog zijn hand in het vuur te steken voor de uitslag.

Vlak vóór de hoofdelijke stemming over het plan in de Eerste Kamer moest de PvdA afgelopen weekend noodgedwongen een cruciale motie afzwakken, waarin nabestaanden aanvankelijk expliciet het laatste woord kregen over orgaandonatie. Juristen van de senaat oordeelden dat de opdracht aan de regering om deze Kamerwens te regelen, veel verder gaat dan het wetsvoorstel van Dijkstra.

De motie met harde garanties was essentieel voor meerdere senatoren om te kunnen instemmen met de hele donorwet. Nu die is verwaterd, blijft de vraag hangen of partijen als 50Plus en de OSF vinden dat de rolverdeling tussen de arts en nabestaanden nog wel goed genoeg is geregeld.

De gewijzigde motie moet PvdA-senator Jopie Nooren vandaag indienen vóór de geplande stemming en die extra debatronde kan volgens een rondgang onder ingewijden 'vuurwerk' gaan opleveren. Want de motie mag dan niet meer gepeperd zijn, een complete wetswijziging zou zo verstrekkend zijn dat initiatiefneemster Dijkstra die wellicht eerst weer moet voorleggen aan de Tweede Kamer. Dus wat nu?

Hom of kuit

,,Het wordt misschien wel tijd dat iedereen, na twintig uur vergaderen, hom of kuit gaat geven", zegt VVD-senator Frank de Grave. Zijn partij is de grootste in de senaat, met dertien zetels. ,,Wat ons betreft kan er nu gestemd worden, maar wij zijn ook nooit onzeker geweest over de positie van de nabestaanden."

De afgelopen dagen is er koortsachtig overlegd, met in het middelpunt PvdA-senator Nooren. Zij was gistermiddag niet meer bereid tot een update. Dus blijft de vraag bestaan of de twijfelaars wel kunnen leven met een afgezwakte motie.

Volgers stellen dat het vandaag drie kanten op kan gaan: na de debatronde vanmiddag stemt de senaat zoals gepland gelijk over het voorstel; na de debatronde wordt een denkpauze ingelast van enkele uren, waarna stemming plaatsvindt; na de debatronde wordt een denkpauze van een week ingelast, waardoor de stemming pas plaats zou vinden op 20 februari.