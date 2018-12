Culturele sector in actie tegen seksuele intimidatie

Van Engelshoven is geschrokken van een recente peiling, die lijkt uit te wijzen dat seksuele intimidatie in de kunsten veel voorkomt. Bijna de helft van de werknemers die door televisieprogramma Brandpunt+ en belangenorganisaties van cultuurpersoneel zijn ondervraagd, zegt met seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer te maken te hebben gehad.



De minister en de sector spraken elkaar vandaag en hebben afgesproken in het voorjaar verder te werken aan een gezamenlijk actieplan. Van Engelshoven liet eerder al weten dat ze vindt dat werkgevers in de kunsten zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ze voelt er niets voor om zelf bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek in te stellen.