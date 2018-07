CU en CDA: leer nieuwkomers meer over Nederlandse normen en waarden

De inburgeringsplannen zijn volgens CU en CDA heel goed, maar te eenzijdig. Ze zijn namelijk vooral gericht op werk en taal. ,,Terwijl die nog niet leiden tot begrip voor onze waarden, rechtsstaat en omgang met vrijheden'', aldus CU-Kamerlid Gert-Jan Segers en Pieter Heerma (CDA). Zij willen dat er in alle gemeenten goede en uitgebreide culturele inburgering komt. Minister Koolmees moet met de gemeenten om de tafel om dit te regelen. Volgens Segers en Heerma zijn de verschillen tussen de gemeenten momenteel groot. In Leiden krijgt een nieuwkomer 24 lessen over de Nederlandse geschiedenis, wetgeving en sociaal-culturele ontwikkelingen. Andere gemeenten trekken slechts een ,,paar uurtjes'' uit en geven een simpele presentatie.

Waarden en normen

,,Het is cruciaal dat nieuwkomers van meet af aan niet alleen economisch en sociaal inburgeren, maar ook deze waarden en normen aangeleerd krijgen'', aldus Segers ,,Begrip van de Nederlandse waarden, onze rechtsstaat en onze vrijheden zijn voor ons land van levensbelang.'' Heerma noemt culturele inburgering belangrijk voor alle nieuwkomers. ,,Het is niet wenselijk dat er zulke grote verschillen bestaan. In alle gemeenten zou hier serieus aandacht voor moeten zijn. Wij willen dat nieuwkomers actief kennismaken met de Nederlandse cultuur om beter binding te krijgen met onze samenleving.''

Radicaal anders

Koolmees kondigde onlangs aan dat de inburgering radicaal anders moet. Gemeenten krijgen vanaf 2020 de touwtjes weer in handen, zodat nieuwkomers niet meer zelf hun inburgering hoeven regelen. Wie er de kantjes afloopt, kan daardoor eerder dan voorheen een boete krijgen of zijn aanspraak op een langere verblijfsvergunning verliezen. De gemeente kan daarnaast ook de uitkering korten als de ontvanger zich niet inspant om Nederlands te leren en geen passend werk of vrijwilligerswerk accepteert.



CDA en VVD vinden verder dat wie niet inburgert, ook geen stemrecht moet hebben in de gemeente. ,,Voor mensen die er met de pet naar gooien, moeten er ook sancties zijn", aldus Heerma. ,,Als je onze taal niet wil leren, niet wil werken of als je onze vrije waarden niet omarmt, waarom zou je dan wel mogen meebeslissen over de toekomst van ons land?", vindt VVD-Kamerlid Bente Becker.



Vandaag debatteert de Tweede Kamer over inburgering en integratie.