Coronawet dreigt te stranden in Senaat: ‘Dan maar geen wet meer’

Alles wijst erop dat deze vijfde verlenging nog net genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer, waar meer partijen al langer kritisch zijn.



En de zesde verlenging - van juni tot september - lijkt straks in de Tweede Kamer te stranden, nu coalitiepartij ChristenUnie eist dat de optie van de coronapas uit de wetgeving gesleuteld wordt. ,,Maar in de Eerste Kamer heeft Ernst Kuipers nu dus al een probleem”, meldt een bron binnen de coalitie.



Want bij de vorige verlenging nam een ruime meerderheid van de Eerste Kamer al een motie aan die het kabinet vraagt om de tijdelijke coronawet uit te kleden (het coronatoegangsbewijs moet eruit bijvoorbeeld) en permanente wetgeving te regelen.



Maar op beide punten levert het kabinet vooralsnog niet, stellen partijen. Minister Kuipers kleedt de wet wel alvast iets uit voor de volgende drie maanden (de schoolsluiting verdwijnt als optie, net als bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte of het verbod voor contactberoepen). Maar de coronapas blijft bijvoorbeeld wel in de gereedschapskist.