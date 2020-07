Coronaminister Hugo de Jonge beleeft momenteel niet zijn beste dagen

VIDEO CDA-verkiezing mondt uit in thriller: De Jonge óf Omtzigt wordt lijsttrek­ker

11 juli Het blijft nog even spannend wie de nieuwe lijsttrekker van het CDA wordt. In de eerste stemronde hebben Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt de meeste stemmen gekregen, maar dat aantal was te weinig voor de vereiste absolute meerderheid. Zij gaan het nu in een tweede stemronde samen uitmaken. Mona Keijzer valt af.