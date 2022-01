Coronadebat: VVD en D66 vinden ondanks kritisch onderzoek 2G nog steeds een optie ‘voor de gereedschapskist’

VVD-Kamerlid Judith Tielen wilde ‘geen dingen uitsluiten’. ,,Het virus heeft ons al vaak genoeg verrast.” D66 was eerder verklaard voorstander van 2G, maar Kamerlid Wieke Paulusma klonk nu minder stellig. ,,Het is geen doel op zich.” Paulusma wil 2G wel ‘in de gereedschapskist of EHBO-doos’ hebben, voor het geval het bij een eventuele volgende variant van het virus wel effectief is. ,,Dat wil niet zeggen dat we het ook moeten gebruiken.”

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die eerder nog bereid leek om 2G te overwegen, suggereerde nu dat de maatregel ‘niet proportioneel’ is. ,,Je kunt niet zomaar allemaal maatregelen in de gereedschapskist stoppen. Dat kweekt tweedeling en onrust.” GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wil dat Paulusma kijkt naar 1G, waarbij iedereen wordt getest. Dat zou volgens het onderzoek veel beter werken. ,,U moet zich niet blindstaren op 2G.”

Lockdownland

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de voortzetting van de lockdown voor horeca en cultuur. Afgelopen vrijdag versoepelde het kabinet een deel van de restricties die sinds december golden: winkelen en sporten kan weer, alle scholen zijn nu ook open.

In zijn eerste Kamerdebat krijgt minister Ernst Kuipers (D66) het vandaag meteen voor de kiezen. Nu landen om ons heen verder versoepelen, neemt ook hier de druk toe om cultuur en horeca te openen. Kuiken: ,,Waarom wel naar een Pax-kast mogen kijken en niet naar een Picasso? Terwijl de rijen daarvoor misschien minder lang zijn.” VVD’er Tielen zei blij te zijn dat in Nederland sinds zaterdag meer mogelijk is. ,,Maar ik ga vragen om stappen vooruit te blijven zetten.”

Paulusma zei dat Nederland ‘niet het lockdownland van Europa’ moet worden. ,,We moeten niet van maatregel naar maatregel en weer terug. Landen om ons heen zijn telkens beter voorbereid, en maken politieke keuzes waardoor lockdowns niet nodig waren.” Ze wil van Kuipers een ‘analyse’ van de huidige gang van zaken.

Quote Waarom wel naar een Pax-kast mogen kijken en niet naar een Picasso? PvdA-Kamerlid Attje Kuiken

Vooralsnog moeten de horeca en cultuur nog even geduld hebben, tot grote frustratie van betrokkenen in die sectoren. Zij protesteren en eisen een snel heropeningsplan, burgemeesters tonen daar begrip voor, experts stellen dat het ook mogelijk moet zijn: ,,Ik denk dat ze niet lang meer hoeven te wachten", zegt bijvoorbeeld OMT-lid Andreas Voss tegen deze nieuwssite. Vrijdag komt het OMT weer bijeen, dinsdag besluit het kabinet over de volgende stap.

Opheldering

RIVM-baas Jaap van Dissel gaf vandaag bij de briefing voor Tweede Kamerleden toe dat de eerdere modellen over ziekenhuis- en IC-opnames ‘te pessimistisch is geweest’; iets dat Kuipers gisteren nog ontkende. Het Verenigd Koninkrijk kondigde gisteren zelfs aan helemaal open te gaan binnenkort, de coronapas en mondkapplicht worden zelfs geschrapt.

Volgens premier Rutte was de harde lockdown van december niet ‘overbodig’, zei hij op vragen daarover: ,,Deze was echt nodig. We zagen de onzekerheid over omikron en er was de druk op de zorg op dat moment.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens de coronapersconferentie. © ANP