Coronadebat onder grote versoepeldruk: wanneer kunnen horeca en cultuur open?

Video Eerdere prognoses ic-opnames door omikron te pessimis­tisch: ‘We komen op de helft uit’

De eerdere prognoses van het RIVM over ic-opnames door de omikronvariant van het coronavirus waren ‘te pessimistisch’. ,,We denken dat we lager gaan uitkomen, op de helft", zei RIVM-baas Jaap van Dissel in een briefing voor Tweede Kamerleden.

12:59