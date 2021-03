Corona redde Thierry Baudet, de linkse kiezer Sigrid Kaag

Uitslag verschilt fors van peilingen vooraf: D66 kreeg vijf zetels te weinig, Forum drie

18 maart De opiniepeilers hebben de grote winst van D66 en Forum voor Democratie in hun inschattingen vooraf voor een flink deel gemist. Op de dag voor de verkiezingen gaven ze de partij van Sigrid Kaag gemiddeld 18,5 zetels. In de voorlopige uitslag zijn dat er 24, ruim vijf zetels meer. Door het grote aantal zwevende kiezers was het peilen dit jaar een moeilijke klus. Veel kiezers bepaalden pas heel laat hun definitieve stem.