Corona houdt koning uit de Ridderzaal deze Prinsjesdag

Kamervoorzitter Khadija Arib zei vanmiddag dat er gekeken wordt naar een alternatief voor de Ridderzaal nu de coronapandemie iedereen dwingt meer afstand te houden van elkaar. De Grote Kerk ligt dan het meest voor de hand. Die was eerder ook al aangewezen als alternatieve locatie voor wanneer het hele Binnenhof-complex gesloten wordt voor renovatie.



In de grondwet staat dat op Prinsjesdag de kabinetsplannen voor het komende jaar bekend worden gemaakt tijdens een vergadering waar alle leden van de Eerste en Tweede kamer bij aanwezig zijn. ,,Maar in de Ridderzaal kan nu maar de helft van de verenigde vergadering aanwezig zijn’’, aldus Arib. Bij gewone Kamerdebatten is het aantal aanwezige parlementariërs aan een maximum gebonden, maar dat wil Arib niet doen voor Prinsjesdag. ,,Het is de laatste Prinsjesdag voor de verkiezingen. Daar wil iedereen bij zijn.’’



SP-Kamerlid vindt het niet uit te leggen dat in tijden dat veel evenementen niet door kunnen gaan, alle leden van de Eerste en Tweede Kamer - 225 in totaal - wél samenkomen op Prinsjesdag. ,,Bespaar u de moeite, zoek niet naar een alternatieve locatie en vier Prinsjesdag gewoon in de Ridderzaal met minder mensen.’’ Arib vindt echter dat veel mensen ‘juist in coronatijd’ ook behoefte hebben aan tradities.