Coördinatoren jongeren FvD uit functie gezet na ophef over ‘antisemitisch en homofobe’ appberichten

VIDEO Toch méér dierproe­ven ondanks wens om te minderen: ‘Er zit absoluut geen verbete­ring in’

12 november Het aantal dierproeven in Nederland is vorig jaar licht toegenomen. In totaal zijn bijna 449.000 experimenten gedaan met dieren als muizen, apen, honden en schapen. Politici vrezen dat het aantal proeven dit jaar verder toeneemt door de strijd tegen corona.