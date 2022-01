Congres Volt bespreekt ‘groeipijnen’

Het partijbestuur van Volt erkent dat het de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van de regionale afdeling Groningen niet had moeten blokkeren. In de stad viel één kandidaat af, waardoor er niet kon worden voldaan aan het minimum van zes kandidaten dat het bestuur had verordineerd.

Covoorzitter Peter-Paul de Leeuw erkende vandaag op het partijcongres dat het bestuur ‘geen hard criterium’ had moeten stellen. De Leeuw sprak over ‘groeipijnen’ binnen de partij, die sinds 2018 een enorme uitbreiding doormaakt. ,,Soms maken we de verkeerde beslissingen.”

De interne commissie van geschil en beroep van de partij tikte het bestuur eerder deze maand al hard op de vingers. Volgens die commissie is een lokale afdeling bij een lokale verkiezing verantwoordelijk voor de kandidaatstelling en niet het landelijk bestuur.

Statuten tegen het licht

Volgens De Leeuw is niet altijd duidelijk wie waarover beslist. Dat geldt volgens hem ook bij de verhouding tussen de Europese moederpartij Volt en Volt Nederland. ,,Wat beslist Europa, en wat wordt nationaal besloten. Daar moet beter naar worden gekeken.” Volgens hem worden de statuten en reglementen nu tegen het licht gehouden.

Ook partijleider Laurens Dassen sprak in zijn speech over de ‘stormachtige ontwikkeling’ die de partij doormaakt. ,,We zijn nu met 13.000 leden en we zijn nog steeds een partij in opbouw.” Bij het realiseren van de ambities, stelde hij, ‘zullen we fouten maken’.

Covoorzitter Sasha Muller (bij Volt is het partijvoorzitterschap een duo-functie) zegt dat de partij ‘elke dag bijleert’. ,,Soms zijn we te sturend, soms hebben we niet genoeg begeleiding geboden aan lokale teams.”

Quiz

Een aantal partijleden klaagde bij het digitale congres dat het agendapunt over de kwestie-Groningen pas later aan de agenda werd toegevoegd en in hun ogen te kort werd behandeld, terwijl er ’s ochtends wel veel tijd werd ingeruimd voor een ludieke quiz.

Groningen is één van de steden waar Volt in tegenstelling tot eerdere aankondigingen niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. In veel gevallen was er een tekort aan vrouwen die zich kandidaat wilden stellen. Bij Volt geldt een evenredige vertegenwoordiging: er moeten evenveel vrouwen als mannen op de kandidatenlijsten staan.

Welkom

Volgens sommige partijleden is die verdeling te rigide en zouden non-binaire personen, mensen die zich noch man noch vrouw voelen of evenveel man als vrouw, zich niet welkom voelen. ,,Fifty-fifty is binair en biedt geen ruimte voor betere afspiegeling.” Een 40-40-20-verdeling, stelde het partijlid, zou wellicht beter zijn.

Muller stelde dat het bestuur nu nadenkt over een inclusiever beleid. Sommige leden vonden de kandidaten waarover het congres vandaag stemde ‘te wit’, bleek uit de chat naast de livestream. Volgens Muller trok de partij in de eerste periode ‘mensen aan die op elkaar lijken’. ,,Door de grote groei wordt de partij nu diverser.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: