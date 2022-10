Complete coalitie lijkt tevreden met Remkes’ conclusies: ‘We moeten de kloof overbruggen’

Hoekstra zelf zette de verhoudingen binnen het kabinet in augustus op scherp door in een interview met deze site te zeggen dat halvering van de stikstofuitstoot in 2030 niet heilig is voor zijn partij. Maar met Remkes’ advies lijkt de rust in de coalitie voorlopig teruggekeerd. CDA’ers wijzen er nu in de wandelgangen fijntjes op dat Remkes een heel eind meegaat met die koers van Hoekstra, al is de bezweringsformule zo ruim dat ook D66 ermee kan leven. De stikstofbemiddelaar stelt dat 2030 in principe overeind staat, maar dat desnoods de deadline opgerekt kan worden in specifieke gevallen - als de situatie het toelaat. Het verloop van de komende politieke discussie zal ook afhangen van de reacties in het land.