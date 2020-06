Commissie Remkes: Leg strenge stikstofafspraken ook in de wet vast

De door het kabinet aangekondigde maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren, zijn lang niet ambitieus genoeg. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek in zijn eindrapport. Voorzitter Johan Remkes wil daarom strenge stikstofafspraken in de wet vastleggen, waarbij elke provincie doelen krijgt opgelegd.

Ruim een jaar nadat de Raad van State rigoureus een streep zette door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) presenteert het Adviescollege Stikstofproblematiek voorstellen om de stikstofcrisis definitief op te lossen. Die zijn hard nodig omdat de plannen van het kabinet volgens voorzitter Johan Remkes onvoldoende ambitieus zijn.

,,Hoewel het kabinet de aanpak van de stikstofcrisis volgens het Adviescollege absoluut serieus neemt, is de reductie van de stikstofuitstoot van 26 procent in 2030 die minister Schouten (Landbouw) voorstelt te laag”, stelt voorzitter Johan Remkes. Daarnaast zijn de plannen veel te vrijblijvend. ,,Die vrijblijvendheid moet eraf.”

Rechter

Volgens het Adviescollege blijven de belangrijkste problemen onopgelost. Ook ziet Remkes nog steeds overeenkomsten tussen de nieuwe kabinetsplannen en de gewraakte PAS. ,,Het kabinet blijft ruimte zoeken in de huidige regelgeving om zo spoedig mogelijk toestemming (voor meer uitstoot) te verlenen.” Vraag blijft of de nieuwe plannen juridisch wel houdbaar zijn. Onder meer Greenpeace kondigde gisteren al aan om naar de rechter te stappen.



Het Adviescollege stelt daarom voor stikstofuitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van vorig jaar. Dat moet gebeuren met strenge, meetbare doelen. ,,Het Rijk dient deze reductiedoelstelling te vertalen naar opgaven per provincie, afhankelijk wat per provincie in de Natura2000-gebieden nodig is”, schrijft het Adviescollege. Iedere provincie vertaalt het doel naar maatregelen. ,,In sommige provincies zal meer nodig zijn en in andere minder.”

‘Extra investeren in bouw’

Ook de sectoren die stikstof produceren moeten de uitstoot halveren: de industrie, energiebedrijven, de bouw en de mobiliteitssector. Voor zogenaamde piekbelasters - een industrieel bedrijf dat extra veel uitstoot of knooppunten als de Rotterdamse haven en Schiphol - adviseert Remkes extra gebiedsspecifieke maatregelen.



Meer specifiek moet het kabinet extra investeren in de bouw, stelt het Adviescollege. ,,Bouwbedrijven zijn extra hard geraakt omdat na de uitspraak van de Raad van State de vergunningverlening voor bouwactiviteiten vrijwel geheel is stilgevallen.”



Om de ammoniakuitstoot terug te dringen, wil Remkes het Nederlandse mestbeleid grondig moderniseren. Verder moet er een geavanceerd meetsysteem komen voor ammoniak, zodat exact duidelijk is welke agrarische bedrijven voor uitstoot zorgen

Coronacrisis

Al met al kan de uitstoot alleen met duidelijke, in de wet vastgelegde maatregelen omlaag. ,,Alleen met voldoende juridische borging kan geloofwaardig uitvoering worden gegeven aan de PAS-uitspraak van de Raad van State”, stelt Remkes.



Het is al het vierde rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Vorig jaar september adviseerde Remkes al de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Drie maanden later volgde een advies voor de landbouw (Beweiden en bemesten), terwijl de commissie in januari stelde dat ook het vliegverkeer veel duurzamer moet worden.

Quote Als de economie straks weer op gang komt, is het van belang dat stikstof de ontwikke­lin­gen niet onnodig hindert Johan Remkes, Adviescollege Stikstofproblematiek

Tijdelijk

Remkes bestrijdt de veel gehoorde suggestie dat de coronacrisis het stikstofprobleem afgelopen maanden als het ware vanzelf heeft opgelost. ,,De abrupte afname van emissies van stikstofoxiden is naar verwachting tijdelijk en de ammoniakemissies van de landbouw zijn afgelopen maanden niet afgenomen”, aldus Remkes. ,,Als de economie straks weer op gang komt, is het van belang dat stikstof de ontwikkelingen niet onnodig hindert.”



Het Adviescollege wil goed in de gaten houden of de uitstoot inderdaad omlaag gaat. Blijkt over tien jaar dat dit niet hard genoeg gaat, dan zijn meer maatregelen nodig.