Commentator Van Lienden hield 9 miljoen euro over aan mondkapjeshandel

Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden hield negen miljoen euro over aan de mega-mondkapdeal die hij voor honderd miljoen euro met de overheid sloot. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) . Hij blijkt daarmee toch fors te hebben verdiend aan de handel in beschermingsmiddelen. Van Lienden weigerde daar wekenlang duidelijkheid over te verschaffen .

Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek heeft Van Lienden het bedrag zelf bevestigd. De negen miljoen euro in zijn persoonlijke holding zou 97,5 procent van zijn verdiensten uit de mondkapjeshandel behelzen. ‘Wat inhoudt dat zijn totaal ontvangen winst ruim 9,2 miljoen euro bedraagt’, schrijft FTM.

Van Lienden heeft eind vorig jaar 9 miljoen euro ondergebracht in een bedrijf waarvan hij via een stichting bestuurder is. Zijn twee compagnons hebben ieder ook nog eens 5,7 en 5,4 miljoen euro verdiend, zo hebben ze bevestigd bij FTM.



De Volkskrant onthulde ruim twee weken geleden dat Van Lienden vorig jaar tijdens de eerste coronagolf als weldoener op het toneel verscheen met zijn Hulptroepen Alliantie, maar daar zelf aan had verdiend. Deze stichting regelde belangeloos mondkapjes, maar ondertussen liet Van Lienden de deal via een eigen bv lopen, zo concludeerde de krant na inzage van tientallen documenten.

Onduidelijk

In totaal kreeg Van Lienden voor de opdracht 100,8 miljoen euro. Als de prijs was gehanteerd zoals vermeld stond in het non-profitvoorstel, had de overheid 88 miljoen euro betaald. Lange tijd was onduidelijk hoeveel geld er precies via eigen bv’s was gestroomd.

Van Lienden zegt tegen FTM deze constructie opgezet te hebben om ‘een duidelijk onderscheid te maken tussen Sywert van Lienden privé en het vergaarde kapitaal’. In de zomer van 2020 zou duidelijk geworden zijn dat het resultaat van Relief Goods Alliance bv ‘veel positiever zou uitvallen dan verwacht’.

Flink verdiend aan de pandemie

En zo zou hij flink verdiend hebben aan de pandemie. Volgens Van Lienden was de deal voor 40 miljoen mondkapjes ‘transparant, gedocumenteerd en rechtmatig’. Over het persoonlijke profijt repte Van Lienden niet, wel benadrukte hij eerder dat alles in de haak is: ‘In samenspraak is gekozen voor een alternatief. Het was voor de stichting Hulptroepen niet mogelijk een risico te nemen op zo’n grote opdracht, het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen, red.) wilde en kon het risico niet voor haar rekening nemen.’



Ook zouden de maskers zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal van koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’ vormen. De veertig miljoen mondkapjes (ingekocht voor ruim honderd miljoen euro) liggen daardoor nog ongebruikt in de opslag. Nederland kocht gigantische hoeveelheden in, lang niet alle beschermingsmiddelen waren nodig.

De partner van Van Lienden, Camille van Gestel, gaf eerder toe dat er ‘wel iets is overgebleven’.