Comeback PvdA markeert politieke jaar

Interview Vicepre­mier Hugo de Jonge leerde het optimisme van zijn leerlingen

6 juli In de interviewserie Vissen met Jan, praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Voor Hugo de Jonge - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - is politiek zo mooi omdat het ‘schuurt en botst’. ,,Maar je niet willen verplaatsen in de ander, daar kan ik boos om worden’’, zegt de vicepremier.