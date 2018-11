Coalitiepartners tikken VVD op de vingers: wel finale oordeel staatssecretaris bij asiel

DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEIDDe drie coalitiepartijen CDA, D66 en de ChristenUnie dienen later vandaag een motie in over de rol van de staatssecretaris bij asielzaken. De motie is een tik op de vingers van regeringspartner VVD.

Maandag stelde VVD’er Malik Azmani voor om de zogeheten discretionaire bevoegdheid, waarbij de staatssecretaris in unieke en schrijnende zaken kan besluiten dat een uitgeprucedeerde asielzoeker tóch in Nederland mag blijven, helemaal af te schaffen. Dat idee, vooraf niet overlegd, viel de rest van de coalitie rauw op haar dak. De drie partijen zien niets in het proefballonnetje van de VVD.

Ze komen daarom tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid, nu zonder medeweten van de VVD, met een motie die het kabinet oproept om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar het gebruik van de discretionaire bevoegdheid door de staatssecretaris, en hoe dat beter zou kunnen.

Ook willen CDA, D66 en de ChristenUnie dat onderzocht wordt hoe schrijnende omstandigheden beter en vroeger kunnen meewegen in de hele asielprocedure.

Koesteren

,,De discretionaire bevoegdheid kan niet gemist worden en moeten we koesteren”, zegt Madeleine van Toorenburg (CDA), die de motie later vandaag namens haar collega’s Maarten Groothuizen (D66) en Joël Voordewind (ChristenUnie) indient. ,,Blijkbaar leidt de manier waarop deze staatssecretaris hiervan gebruikt maakt tot vragen en commotie. Daar moeten we wel iets mee. Vandaar dit voorstel.”

Op dit moment gaat Mark Harbers, uitgerekend een VVD'er, over de discretionaire bevoegdheid. Die benutte hij in de geruchtmakende zaak rond de Armeense kinderen Howick en Lili, die na protestacties en media-aandacht toch in Nederland mochten blijven. De zaak riep volop medeleven op.

Harbers wilde aanvankelijk zijn discretionaire bevoegdheid niet inzetten en vond dat broer en zus terug naar Armenië moesten. Toen ze wegliepen en onderdoken kwam hij daarop terug. Ook privé ondervond hij gevolgen van de kwestie, hij moest onderduiken vanwege ernstige dreigementen aan zijn adres.

VVD’er Azmani stelde tegenover De Telegraaf dat de discretionaire bevoegdheid te veel druk legt op de schouders van de bewindsman en willekeur in de hand kan werken. Bovendien is de huidige procedure volgens de VVD heel zorgvuldig en biedt die ruimte voor maatwerk bij schrijnende gevallen. Azmani vindt dat de rechter schrijnende omstandigheden moet meewegen in zijn vonnis.