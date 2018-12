Coalitiepartijen zien geen gat in plan om xtc uit criminaliteit te halen

,,Zo doe je net alsof het Smarties zijn in plaats van drugs. Het is gewoon gevaarlijk spul’’, zegt VVD-Kamerlid Antoinette Laan. Ze stelt ‘blij te zijn’ dat GroenLinks ‘meedenkt’. ,,Maar dit is geen begaanbare weg. Wij willen extra politie-inzet.’’



Het CDA vindt dat de discussie over legalisering van xtc helemaal niet ‘aangezwengeld’ hoeft te worden. ,,Ik heb me hierin natuurlijk ook verdiept en xtc is gevaarlijk en schadelijk, op korte en lange termijn’’, stelt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. ,,Legalisering zal het niet veiliger maken, hooguit het gebruik nog verder normaliseren.’’



Ook de ChristenUnie ziet niks in het plan. ,,We moeten criminaliteit niet belonen door xct legaal te maken, we moeten het hard bestraffen’’, aldus Kamerlid Stieneke van der Graaf. ,,We moeten alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.’’



Voor D66 is regulering van xtc wél ‘een stip op de horizon’. ,,Voor nu is het gewoonweg onmogelijk die wens in te vullen’’, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die er op wijst dat daarvoor geen meerderheid is in het parlement en haar partij ‘de enige progressieve partij is in dit kabinet’. ,,Dat weet GroenLinks ook.’’



Toch moet er volgens Buitenweg ‘nagedacht worden’ over een vergunningensysteem voor de productie van xtc-pillen.