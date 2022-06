Coalitiepartijen zetten mes in stikstofkaart: ‘Er moet maatwerk komen’

Partijen willen niet tornen aan de algemene stikstofdoelen (50 procent minder in 2030). Wel eisen ze aanpassingen van de in hun ogen excessieve reductienormen in diverse regio’s waar amper problemen zijn met uitstoot, zoals delen van Zeeland, Brabant en De Wadden. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het kabinetsplan dat tot grote ophef en boerenprotesten leidde.

VVD, CDA en ChristenUnie willen dat die uitschieters in de kaart gerepareerd worden. Ook kunnen de reductiedoelen beter uitgemiddeld en uitgesmeerd worden over het land, stellen de partijen tegenover deze site. ,,Het kaartje is niet in beton gegoten”, zegt VVD-Kamerlid Thom van Campen. ,,Het is een praatplaat, een start voor gesprekken in provincies. We staan achter de doelen, maar moeten echt beter kijken naar het hoe. De reductiecijfers liggen nu heel ver uiteen, van op plekken 12 procent tot wel 95 procent. Wij zeggen ook: reken eens uit wat het betekent als je bijvoorbeeld van 20 procent gemiddeld uitgaat.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en CDA-Kamerlid Derk Boswijk willen ook dat het kabinet eerst de doelen voor industrie, mobiliteit en luchtvaart in kaart brengt: ,,Nu lijkt het alsof alleen de boer de boeman is”, zegt Boswijk. ,,Ik wil zo snel mogelijk, liefst na de zomer al, dat ook voor luchtvaart, mobiliteit en industrie de stikstofreductiedoelen duidelijk zijn.” Boswijk verwacht dat het kabinet ‘in beweging komt’. ,,Dit is echt een gemiste kans. De stikstofkaart bevat soms totaal irreële doelen, bijvoorbeeld rond natuurgebied De Peel zou alles leeg geveegd moeten worden. Daar kan geen sprake van zijn, het platteland moet leefbaar blijven, we willen maatwerk.”

Grinwis wil pas ja zeggen tegen het stikstofplan als ook de reductiedoelen voor andere sectoren helder zijn. ,,En de soms extreme reductiecijfers in het kaartje doen meer kwaad dan goed: op Schiermonnikoog doen de melkveehouders het hartstikke goed, maar zou de uitstoot toch fors moeten dalen volgens de kaart. Hetzelfde geldt voor de duingebieden in Zeeland en Zuid-Holland, en rond bepaalde natuurgebieden in Brabant.”

De coalitiepartijen blijven er dus bij dat de stikstofuitstoot gemiddeld met 50 procent omlaag moet in 2030, maar zijn wel kritisch over de route die het kabinet uitstippelt. ,,De samenleving moet veel beter meegenomen worden”, vindt Van Campen. ,,In de jaren 80 waren er grote publiciteitscampagnes over zure regen, toen werd de urgentie wel duidelijk. Zoiets ontbreekt nu.”

De tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm © Rene Manders/DCI Media

Het kabinet houdt ondertussen vast aan het plan, meldde minister Sigrid Kaag (D66) dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Kaag zei dat de ‘ambitie en de aanpak’ stevig zijn, maar het doel blijft om ‘grote problemen in het land op te lossen’.

In de wandelgangen klagen Kamerleden wel over de gang van zaken rond het stikstofdossier. De beruchte kaart met reductiedoelen overviel ook parlementariërs volledig. Zij kregen de stikstofkaart tien minuten te zien in aanloop naar het kabinetsbesluit. ,,Er was helemaal geen tijd om de kaart te doorgronden, laat staan er kritiek op te leveren”, zegt een ingewijde.

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.