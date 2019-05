Coalitiegenoten vol lof na vertrek ‘steunpilaar’

Premier Mark Rutte noemt hem dan ook ‘een steunpilaar in dit kabinet, met wie ik bovendien een sterke vertrouwensband heb opgebouwd’. ,,We gunnen hem deze kans enorm. Leeuwarden mag in zijn handen knijpen.’’

Buma is niet de eerste ‘steunpilaar’ die vertrekt. Vorig jaar verliet D66-leider Alexander Pechtold ook al het Binnenhof. Pechtolds opvolger Rob Jetten zegt dat het wennen zal zijn bij de wekelijkse overleggen tussen de leiders van de coalitiepartijen. ,,Vooral vanwege onze fijne samenwerking en natuurlijk je bumor.’’

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die maanden met Buma onderhandelde over het regeerakkoord, zegt Buma te gaan missen. ,,Hij is een man met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Ik dank hem voor de toewijding en inzet, die mede heeft bijgedragen aan de goede samenwerking tussen de huidige vier regeringspartijen.’’

Bedankjes

Maar ook vanuit zijn eigen CDA ontvangt Buma vanavond veel bedankjes voor de verdiensten die hij heeft gehad. Buma werd partijleider nadat de partij intern was verscheurd door samenwerking met de PVV in het kabinet Rutte-1. Volgens vicepremier Hugo de Jonge heeft Buma de partij weer in rustiger vaarwater gebracht. ,,Jij bracht rust in de partij, bracht ons terug op koers. Felicitaties voor jou en Leeuwarden. Het was een voorrecht om met je samen te werken.’’