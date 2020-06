Coalitie wil opheldering Visser over zoektocht naar locatie kazerne

,,Dit is allemaal heel pijnlijk voor de coalitie, die de staatssecretaris in februari nog liet zitten ondanks een motie van afkeuring van de SGP", zegt SP’er Sadet Karabulut. ,,De feiten in deze publicatie zien er niet fraai uit. Die waren al lelijk voor de Zeeuwen, maar nu ook voor de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft actief gezocht naar alternatieven, dat is iets heel anders dan er wat over nadenken. Dit is geen semantiek, dit is gewoon niet eerlijk zijn.”



Het artikel onderstreept volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer ook ‘dat het kabinet Zeeland heeft geschoffeerd’. ,,Ook laat het nog maar eens zien dat de provincie daarvoor ruimschoots moet worden gecompenseerd”.



En PvdA’er John Kerstens laat weten: ,,De minister en staatssecretaris die mede zijn aangesteld om de cultuur bij Defensie (van zo stiekem als kan in plaats van zo transparant als mogelijk) te doorbreken, lijken zich die cultuur nu vooral zelf te hebben eigen gemaakt. En dat is heel kwalijk. Op informatie aan de Kamer moet je kunnen vertrouwen in plaats van dat je er steeds aan moet twijfelen."