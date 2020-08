‘Coalitie wil dat kabinet ruimte zoekt voor extra waardering zorgpersoneel’

Vandaag praat de Tweede Kamer over de salarissen in de zorg. De ingewijden benadrukken dat het niet per se of alleen hoeft te gaan om structureel meer loon. Ook middelen om de werkdruk in de zorg te verminderen, zijn van harte welkom.

Het is de bedoeling dat het kabinet met Prinsjesdag meldt of er nog een gaatje is gevonden.

Gisteravond schreven de bewindslieden op Volksgezondheid nog aan de Kamer dat er op dit moment geen ruimte is voor een extra structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg. De reden: de economische ontwikkelingen en onzekerheden.

Robuust

Volgens het kabinet is bewust sprake van ‘een robuuste systematiek om een marktconforme loonontwikkeling binnen de zorg mogelijk te maken’. Ieder jaar stelt de overheid extra geld beschikbaar via de zogenaamde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). In 2020 ging het om 1,1 miljard euro.

Overigens zal het OVA-bedrag, waarmee onder meer loonsverhogingen worden gefinancierd, door de crisis in 2021 substantieel lager liggen dan eerder verwacht. Het kabinet kan echter bijplussen en de verwachting is dat oppositiepartijen daarom gaan vragen vanmiddag.

Aan het eind van de dag wordt er nog gestemd over moties van de PVV en de SP, die vragen om structureel extra beloning voor zorgmedewerkers.