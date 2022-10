Coalitie verwacht dat kabinet advies Remkes omarmt: ‘Geen andere opties’

Na de presentatie van zijn advies werd de oud-minister ook bevraagd over wat er moest gebeuren als die honderden piekbelasters niet binnen een jaar zouden besluiten om te verhuizen, hun bedrijf anders in te richten of zich uit te laten kopen. Dan valt verplichte uitkoop volgens Remkes niet uit te sluiten. Maar dát gaat meerdere partijen in de coalitie te ver. ,,Dat staat ook niet zo in het rapport-Remkes. En je zou er de wet voor moeten veranderen en dat is niet het plan’’, klinkt het afhoudend.



Vooral de VVD heeft vraagtekens bij de haalbaarheid (binnen een jaar) en de mate van gedwongenheid: de liberalen zijn tegen dwang. ,,Het spannende is dat een aantal aanbevelingen, zoals dat van die vijfhonderd à zeshonderd piekbelasters, nog vrij veel ruimte overlaat’’, aldus een coalitiebron.